Jovem de 23 anos é preso pela PM em Capinópolis por suspeita furto de máquinas e acessórios agrícolas na região

Policiais agiram em conjunto para efetuarem a prisão do suspeito

Capinópolis, Minas Gerais. Em uma operação conjunta entre a Polícia Militar Rural de Goiás e a Polícia Militar do 5º Pelotão de Capinópolis, um jovem de 23 anos, natural de Capinópolis, foi preso no último domingo, 16 de fevereiro de 2025.

O suspeito é acusado de praticar diversos furtos de máquinas agrícolas e peças de maquinário, causando prejuízos a produtores em várias cidades da região, incluindo Capinópolis e Canápolis em Minas Gerais, e Santa Helena, Campo Alegre, Rio Verde e outras em Goiás.

De acordo com as informações obtidas pelos militares goianos, o jovem estaria em Capinópolis. Com isso, acionaram os militares mineiros, que localizaram o suspeito na Praça do Bairro Alvorada, local movimentado aos domingos. A prisão foi efetuada sem maiores transtornos, e o jovem, que reside na Avenida 103, no bairro Semírames, foi encaminhado para o sistema prisional em Itumbiara, Goiás.

A ação é vista como um alívio para os produtores rurais da região, que têm sofrido com os prejuízos e o medo de continuar suas operações devido à insegurança.

A investigação continua com o objetivo de identificar outros membros do grupo criminoso e os receptadores das mercadorias furtadas. Com a prisão do jovem de Capinópolis, e um processo interrogatório, novos nomes devem vir à tona.

O Tudo Em Dia não localizou a defesa do suspeito, e deixa o espaço aberto.