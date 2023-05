Jovem denuncia estupro na UFMG

Uma jovem, de 18 anos, denunciou um estupro durante uma festa dentro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Região da Pampulha, em Belo Horizonte , na madrugada de ontem. Segundo a jovem, ela estava em uma festa quando reconheceu o rapaz das redes sociais. Ela contou que estava com o suspeito quando ele se excedeu, passando as mãos nas partes íntimas dela e a estuprando. A moça foi encaminhada para o Hospital Municipal Odilon Behrens, para exames.

Até a manhã de ontem, a Polícia Militar seguia em buscas pelo suspeito, que ainda não havia sido localizado. Em nota, a UFMG lamentou o episódio e afirmou que a realização do evento no campus Pampulha não foi autorizada pela universidade, uma vez que as festas estão proibidas em suas instalações. “Essa proibição visa, sobretudo, garantir a segurança e a integridade da comunidade universitária. A instituição informa, ainda, que abrirá processo administrativo para apurar os fatos e está colaborando com as investigações empreendidas pelas autoridades policiais".