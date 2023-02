Jovem e 2 adolescentes morrem após acidente com caminhão em São Gotardo

Carro bateu na traseira de caminhão na Avenida Abaeté — Foto: PM/Divulgação

Dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 21 anos morreram em um acidente de trânsito na noite de sábado (25.fev.23), em São Gotardo, região do Alto Paranaíba.

Conforme a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam em um veículo que colidiu na traseira de um caminhão na Avenida Abaeté, na Agrovila.

O condutor do veículo, um jovem, e um dos adolescentes que estavam no banco da frente morreram no local do acidente. Para retirar as vítimas das ferragens, os bombeiros de Campos Altos precisaram intervir.

O segundo adolescente, que estava no banco de trás, foi encaminhado em estado grave para um hospital em São Gotardo, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o proprietário do caminhão, de 43 anos, o veículo teve problemas mecânicos e não estava no local no momento do acidente. Um rapaz de 27 anos, que estava dentro da cabine vigiando o veículo até o retorno do proprietário, informou que sentiu um forte impacto na traseira do caminhão, mas não soube explicar as causas da colisão.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve presente no local do acidente e, após os procedimentos, os corpos foram liberados aos familiares das vítimas.