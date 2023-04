Jovem é assassinada a tiros no bairro Brasília, em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. O corpo de uma jovem foi encontrado com marcas de tiros em Capinópolis, no Triângulo Mineiro. Rithelly Saiane Santos do Nascimento foi encontrada sem vida na manhã desta quarta-feira (26.abr.23), na casa dela, na Rua 106, entre as Avenida 121 e 119.

Uma denúncia anônima levou os militares até o local.

O principal suspeito do feminicídio é o namorado da vítima, Iuri Targino dos Santos, de 22 anos.

Segundo apurado pelo Tudo Em Dia, a vítima foi atingida por dois tiros — um no rosto e outro no pescoço. A informação foi confirmada.

A perícia da Polícia Civil, que está no local. A Polícia Militar (PM) também auxiliar nos trabalhos.

O suspeito ainda não havia sido preso até a publicação desta matéria.

Ainda segundo apuração do Tudo Em Dia, ele não apareceu no trabalho na última segunda-feira (24), o que pode indicar que o crime tenha sido ocorrido entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira.

A perícia apontará quando ocorreu o crime.

Circulam áudios onde, supostamente, Rithelly confessa uma série de traições. A gravação teria sido feita pelo suspeito.

Iuri Targino dos Santos se apresentou na delegacia de Capinópolis na sexta-feira (28.abr.23), no entanto, não foi preso, por não ter flagrante.

O jovem vai responder ao processo em Liberdade, até que seja julgado, e se condenado, cumprirá pena em regime fechado.