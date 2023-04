Jovem é baleado na cabeça num grupo de adolescentes que brincava com arma

A Polícia Civil investiga o caso de um adolescente de 15 anos que foi baleado na cabeça por outro jovem que mostrava uma arma de fogo ao grupo de amigos. O fato aconteceu, nesta quarta-feira (19/4), em Patos de Minas . O garoto sobreviveu, mas o autor do disparo está sendo procurado.

A situação é tomada, inicialmente, como um incidente registrado no Alto da Colina, na cidade do Alto Paranaíba. Segundo o que foi passado para a polícia, um adolescente de 16 anos chegou com um revólver calibre 32 e mostrou para o garoto de 15 anos e outro adolescente.

O mais velho, então, removeu algumas balas do tambor da arma e propôs à vítima jogar roleta russa. A vítima se recusou, mas, ainda assim, o adolescente apontou a arma a para a cabeça do menino e disparou. Em seguida o atirador fugiu. O jovem que testemunhou o tiro ajudou a vítima pedindo socorro.

Ele foi levado ao Hospital Regional em Patos de Minas e lá verificou-se que o tiro atingiu a cabeça perto da orelha. A bala desceu para a região do maxilar, não atingindo o cérebro. Os médicos avaliam se será possível a remoção do projétil.

A vítima ainda tem dificuldade de fala, mas não corre risco de morrer. Ele, inclusive, foi ouvido pela Polícia Civil.

Identificado, o atirador segue foragido.