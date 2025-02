Jovem é esfaqueado por criminosos durante roubo de carro em Uberlândia

Veículo do casal foi recuperado pela Polícia Civil — Foto: Arcênio Corrêa

Uberlândia, MG – Um jovem de 25 anos foi esfaqueado diversas vezes ao tentar impedir que a namorada fosse levada por dois criminosos durante um assalto na noite de sexta-feira (14), no Bairro Morada da Colina, zona sul de Uberlândia.

A vítima está internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e precisou passar por cirurgia.

De acordo com informações da Polícia Civil, o casal estava em um restaurante na Avenida Augusto dos Anjos quando, ao retornarem para o veículo, foram abordados por dois suspeitos armados, um deles portando uma arma de fogo e o outro uma faca.

Durante a ação, os criminosos tentaram obrigar a namorada do jovem a entrar no carro. Ele reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, sendo atingido por diversos golpes de faca no peito, braço e cabeça.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o jovem cai no chão e continua sendo golpeado por um dos criminosos.

Após o crime, os assaltantes fugiram com o veículo do casal. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou o jovem para o pronto-socorro do HC-UFU, onde passou por cirurgia cardíaca de emergência.

O delegado Carlos Fernandes, da Polícia Civil, informou que o crime está sendo investigado como tentativa de latrocínio. “Inicialmente, os suspeitos queriam subtrair o veículo, mas depois decidiram levar a jovem, possivelmente para um crime de sequestro relâmpago. Agora estamos empenhados em localizar os suspeitos e dar uma resposta à altura para esse crime bárbaro”, destacou.

No sábado (15), a equipe da Delegacia de Homicídios iniciou os trabalhos para identificar os suspeitos e recuperar o veículo roubado. Com base nas imagens de segurança, foi possível rastrear a movimentação dos criminosos pela cidade.

Horas após o crime, o carro foi localizado em um condomínio no Bairro Mansour. O veículo foi apreendido e passará por perícia.

A Polícia Civil segue com as buscas para identificar e prender os suspeitos.