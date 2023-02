Jovem é morto a facadas em briga generalizada

Um adolescente, de 17 anos, morreu a facadas na noite dessa terça-feira (21/2), na Avenida dos Andradas, no Centro de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares patrulhavam a região após a passagem de um bloco de carnaval quando foram informados de uma briga generalizada.

A vítima foi encontrada caída no passeio da avenida com uma perfuração no pescoço. O Samu foi acionado e confirmou a morte do rapaz.

Uma testemunha viu o momento que um homem de boné deu ao menos duas facadas no pescoço da vítima e saiu correndo.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, no local do crime há câmeras de segurança que registraram a ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso.

A perícia esteve no local e o corpo foi retirado pelo rabecão. A Polícia Civil vai investigar o caso.