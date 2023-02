Jovem é morto a facadas em festa de Carnaval em Juiz de Fora

Um jovem de 22 anos foi morto a facadas durante uma briga em uma festa de Carnaval, no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O crime causou pânico e correria no meio de um show.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava perto do palco, durante a apresentação do Bloco da Benemérita, quando começou uma discussão com o suspeito. A motivação da briga não foi divulgada.

O jovem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu a pé pela Rua Santo Antônio, sentido bairro Bom Pastor. Ele abandonou a faca usada no assassinato no trajeto, encontrada pelos militares durante buscas.

A vítima teria envolvimento com tráfico de drogas. Até o momento, não há informações sobre a prisão do autor.