Jovem é preso por tráfico de drogas durante operação policial em Capinópolis

Capinópolis, MG — Na madrugada desta quinta-feira, 26 de junho de 2025, uma operação policial realizada no Bairro Novo Horizonte resultou na prisão de um jovem de 20 anos por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais abordaram o indivíduo enquanto ele comercializava substância semelhante à maconha. Após a abordagem e continuidade das diligências, os militares se dirigiram à residência do suspeito, onde localizaram mais quatro porções da mesma substância, já embaladas para venda, totalizando aproximadamente 100 gramas.

Com o flagrante do crime, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.

Material apreendido:

04 tabletes de maconha;

01 rolo de papel filme.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico de entorpecentes e na promoção da ordem pública no município.