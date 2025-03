Jovem esfaqueado morre em acidente enquanto era levado para o hospital em Patos de Minas

Jovem esfaqueado morre em acidente enquanto era levado para hospital em Patos de Minas — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Patos de Minas, 16 de março de 2025 – Na madrugada de hoje, por volta de 01h30, o 12º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para atender a um grave acidente automobilístico na Avenida JK, no início da alça de acesso da BR 365, em Patos de Minas. O acidente envolveu três jovens, dois dos quais sofreram ferimentos devido a colisão e foram encaminhados para atendimento médico, enquanto um terceiro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O acidente teve início na comunidade do Leal, onde uma briga generalizada resultou em uma vitima esfaqueada. Após o incidente, dois amigos da vítima, com a intenção de levar o jovem esfaqueado para atendimento médico em Patos de Minas, o colocaram no veículo e iniciaram o trajeto. No entanto, ao fazer a curva no trevo da “Pipoca”, o condutor vindo da Avenida Rodrigo Castilho de Avelar perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta da pista, na Avenida JK.

Com o impacto da colisão, os dois jovens que estavam no carro sofreram ferimentos e foram rapidamente socorridos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar, sendo conduzidos para atendimento médico no HRAD. O terceiro jovem, que estava esfaqueado, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) já estava presente no local durante a chegada da guarnição do Corpo de Bombeiros, apurando os fatos sobre a confusão generalizada na Comunidade do Leal e investigando a possibilidade de outras vítimas envolvidas na briga. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou o óbito do jovem esfaqueado, e a perícia técnica realizou a liberação do согро após a apuração dos fatos.

As autoridades seguem acompanhando o caso, apurando as circunstâncias que envolveram tanto a briga na Comunidade do Leal, quanto o acidente que resultou em uma fatalidade.