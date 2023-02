Jovem mata pai de santo envenenado com chumbinho no açaí

Um jovem de 18 anos, suspeito de envenenar um pai de santo com chumbinho, foi preso nessa quarta-feira (8) pela Polícia Civil em Almenara, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Civil, eles mantinham um relacionamento escondido. A vítima escolheu assumir a relação, o que desagradou o jovem.

No dia 8 de janeiro, ambos estavam na casa do pai de santo. O jovem teria pedido açaí para os dois e colocado chumbinho no alimento de seu companheiro, que não resistiu e morreu aos 60 anos.

A operação, denominada como Euterpe, nome da palmeira do açaí, ouviu 12 pessoas e analisou elementos do alimento envenenado, além de ter recuperado o celular da vítima.

A investigação ainda continua na Delegacia Regional da Polícia Civil de Almenara.