Jovem morre e outro fica preso às ferragens em acidente em Tiradentes

Um jovem de 22 anos morreu e outro de 25 anos ficou gravemente ferido depois que o carro em que estavam saiu da pista da BR-265, próximo ao Km 243, e se chocou de frente contra um eucalipto, em Tiradentes, nos Campos das Vertentes.

O acidente ocorreu por volta das 23h dessa sexta-feira (19/5), quando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) de Tiradentes foi acionado.

"Ao chegarem no local, depararam com o referido veículo fora da pista de rolamento, preso completamente na sua parte central a uma árvore ( eucalipto ), lateralizado e completamente achatados, teto e chão do veículo. No seu interior haviam dois ocupantes (vítimas) presas às ferragens, uma delas fatal", informou o CBMMG.

Foi preciso utilizar dois caminhões guinchos e mais de 4 horas de trabalhos para remover a vítima ferida grave. Ela foi levada pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital Nossa Senhora das Mercês.