Jovem morre em capotamento de carro no Anel Rodoviário

Um jovem, de 18 anos, morreu e dois ficaram feridos em um acidente de carro no Anel Rodoviário, no bairro Santa Cruz, Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (30/5).

Segundo a Polícia Militar, o carro seguia sentido Vitória quando, em uma curva, o motorista perdeu o controle da direção, bateu em um poste de luz e capotou o veículo.

Os dois passageiros foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o hospital. Ainda não se sabe o estado de saúde deles.

O motorista morreu no local do acidente. Ainda de acordo com a polícia, o jovem não tinha carteira de habilitação.

O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil foram acionados.

A pista chegou a ser fechada para atendimento às vítimas. Por volta das 5h, duas faixas foram liberadas para o fluxo de carros.

Em outro ponto do Anel

Duas mulheres ficaram feridas em outro capotamento no Anel Rodoviário, na altura do bairro São Gabriel, Região Nordeste de BH. O acidente também foi na madrugada de hoje.

As vítimas foram levadas para o Hospital João XXIII pelo Samu.