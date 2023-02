Jovem morre prensado entre caminhões na véspera do aniversário

Um jovem de 27 anos, funcionário de uma transportadora, morreu na tarde dessa sexta-feira (17/2) após ser prensado por dois caminhões no momento que realizava o transbordo de uma carga de embalagens. A vítima completaria 28 anos neste sábado (18/2). O acidente aconteceu no bairro Mercês, em Uberaba , no Triângulo Mineiro.