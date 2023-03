Jovem morre soterrado por talude no interior de Minas

Um homem, de 22 anos, que trabalhava em uma construção, morreu ao ser atingido por um deslizamento de um talude de cerca de 4 metros de altura. A vítima ficou totalmente soterrada. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), na cidade de Matias Barbosa, na Zona da Mata Mineira.

Leia mais: Homem de 49 anos morre soterrado em garimpo ilegal de ouro em Minas Segundo informações repassadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima foi retirada do soterramento e teria tido uma parada cardiorrespiratória. De acordo com os militares, o homem estava fazendo obras de alvenaria para a construção de um muro de arrimo e uma garagem.

A Prefeitura de Matias Barbosa e Defesa Civil do município foram acionadas. Equipes da Polícia Civil (PCMG) e da Polícia Militar (PMMG) também estavam no local do deslizamento.