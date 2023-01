Jovens ficam feridos ao caírem de bicicleta na área urbana da MG-226, em Capinópolis

As vítimas foram arremessadas e caíram da MG-226, próximo à entrada da Bairro Wagner de Paula

Capinópolis, Minas Gerais. Dois jovens ficaram feridos após caírem de uma bicicleta na noite da última segunda-feira (16.jan.23), na MG-226. O acidente foi causado por um buraco na rodovia.

Segundo informações, os dois jovens seguiam em uma bicicleta pela rodovia, e próximo à entrada do Bairro Wagner de Paula, caíram em um buraco na pista. O condutor da bicicleta e o outro jovem que estava na garupa foram ejetados, caindo na pista.

A ambulância do município de Capinópolis, com apoio dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— prestaram os primeiros socorros aos jovens, encaminhando-os ao pronto atendimento local.

Leandro Aparecido dos Santos, 21 anos, teve ferimentos no queixo, várias escoriações e um corte na cabeça.

O segundo envolvido teve ferimentos no rosto e um corte na boca. O jovem assinou um termo de responsabilidade no pronto atendimento, e deixou o local.

Leandro Aparecido dos Santos foi encaminhado na manhã desta terça-feira (17.jan.23) para uma tomografia em Ituiutaba, por suspeita de traumatismo crânio encefálico.

Trecho da rodovia é municipalizado

O trecho da rodovia foi municipalizado, e é de responsabilidade da Prefeitura de Capinópolis. O local é mal iluminado e perigoso, já que há ribanceiras dos dois lados da pista.

O local receberá iluminação de led em breve — postes já estão sendo instalados no trecho municipalizado.

Uma máquina da prefeitura tapou o buraco com cascalho logo após o acidente.

Em conversa com o Tudo Em Dia na última sexta-feira (13.jan.23), o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, afirmou que uma operação tapa-buracos será realizada na cidade assim que cessar as chuvas.