Jovens são indiciados por incêndio a ônibus em Itaúna

Quatro jovens, com idades entre 18 e 21 anos, foram indiciados por terrorismo, tentativa de homicídio, incêndio qualificado e maus-tratos. Eles são suspeitos de envolvimento no incêndio a um ônibus urbano, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas. O inquérito foi apresentado, nesta terça-feira (4/4), em uma coletiva de imprensa da Polícia Civil.

As chamas do veículo se alastraram e atingiram um bar e uma casa. Um homem, de 40 anos, que tem deficiência mental, teve 40% do corpo queimado. Um cachorro morreu.

O suspeito de ser o mandante do ataque, de 18 anos, foi preso e outros três investigados estão foragidos. As investigações apontam que a motivação do crime está relacionada a uma disputa pelo tráfico de drogas na região.

O crime aconteceu no dia 16 de março, no bairro Morada Nova II. O motorista do ônibus contou que duas pessoas encapuzadas entraram no veículo, jogaram gasolina, atearam fogo e fugiram em um carro cinza.

Prisão

O suspeito de ser o mandante da ação criminosa foi preso na última sexta-feira (31/3). No mesmo dia, a Polícia Civil apreendeu o veículo usado na fuga do local do incêndio. Com ele foi encontrado um galão com resquícios de combustível.

Tanto ele quanto os outros três suspeitos, sendo um intermediador, de 21 anos, e dois executores, ambos de 20 anos, moram em Itaúna. Agora, as investigações continuam para localizar outros três foragidos.

