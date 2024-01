Jovens vítimas de suposta intoxicação em BMW são sepultados em Minas Gerais

Quatro jovens — Gustavo Pereira Silveira Elias (24), Nicolas Oliveira Kovaleski (16), Karla Aparecida dos Santos (19) e Tiago de Lima Ribeiro (21), foram sepultados na manhã desta quinta-feira (4) em Minas Gerais. As vítimas foram encontradas mortas no interior de uma BMW em Balneário Camboriú (SC), suspeita de intoxicação por monóxido de carbono.

O sepultamento de Gustavo Pereira ocorreu às 8h no Cemitério Santa Cruz em Paracatu (MG), enquanto Nicolas Oliveira foi sepultado por volta das 10h30 no Cemitério Alto da Colina, na mesma cidade. Os corpos de Karla Aparecida e Tiago de Lima, que eram casados, foram levados para Lagoa Formosa (MG) e enterrados às 7h no Cemitério Municipal local.

O velório coletivo aconteceu no Ginásio Poliesportivo do Jóquei Clube em Paracatu, para onde os corpos foram transferidos após chegar à cidade por volta das 17h30 de quinta-feira, vindo de Santa Catarina em dois carros. Antes do velório, os corpos foram preparados em uma funerária da cidade.

Os jovens, que se mudaram para Florianópolis (SC) há aproximadamente um mês, são suspeitos de terem morrido devido à intoxicação por monóxido de carbono, causada por uma falha mecânica no veículo.

A BMW havia passado por uma customização no sistema de escapamento há cerca de seis meses, visando aumentar o som do carro. A suspeita é que essa modificação tenha contribuído para a tragédia.