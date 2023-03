Julgamento: com bíblia, tia de Lorenza diz confiar na ‘Justiça Divina’

Acesso rápido Filha de Lorenza no tribunalRelembre o caso Durante o julgamento do promotor André Luís Garcia de Pinho, acusado de ter matado a esposa Lorenza de Pinho, em abril de 2021, Maria José Cordeiro dos Santos, que é tia da vítima, foi vista na audiência com uma bíblia nas mãos, rezando pela sua sobrinha. O julgamento é realizado nesta quarta-feira (29/03), no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ), em Belo Horizonte

O versículo que Maria José lê é o salmo 19:10, intitulado "Confiança na Justiça Divina". A leitura bíblica fala sobre a sabedoria e esperança nas leis divinas e a confiança de que as respostas serão encontradas nas orações quando se confia em Deus. “A Lei do senhor é perfeita e revigora a alma”, diz o salmo.

Além da bíblia, a tia de Lorenza também levou uma imagem de Nossa Senhora para o julgamento. A santa está posicionada em frente ao tribunal, onde estão os desembargadores.

A equipe de reportagem que acompanha o julgamento do caso Lorenza também flagrou Mariana Pinho, filha do promotor e da vítima, tentando apaziguar os protestos contra seu pai na porta do TJMG. Em entrevistas anteriores, o filho mais velho do casal, também defendeu o pai das acusações, alegando que Lorenza tinha problemas psicológicos e “mandava nele”.

Lorenza Maria de Pinho foi morta na madrugada do dia 2 de abril de 2021, no apartamento onde morava com André Luís, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. O casal teve cinco filhos, dois jovens de 18 e 17 anos e os demais irmãos de 3, 8 e 13 anos.

O homem, seu marido, foi denunciado por feminicídio qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo o Instituto Médico Legal André Roquette (IML), o laudo aponta que Lorenza foi envenenada. O corpo dela também apresentava lesões provocadas por estrangulamento.

André Luís Garcia Pinho alegou na época que a esposa tinha se engasgado enquanto dormia após tomar remédios e ingerir bebida alcoólica, versão confirmada em um atestado de óbito emitidos por dois médicos, que também estão sendo indiciados, já que uma perícia feita pelo IML apontou que a causa da morte foi intoxicação e enforcamento