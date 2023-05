Julgamento da ex-prefeita que ordenou morte de jornalista chega ao 2º dia

O julgamento da ex-prefeita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, acusada de ordenar a morte do jornalista Maurício Campos Rosa, chega ao segundo dia nesta terça-feira (9/5), com as réplicas da acusação e a tréplica da defesa.

Ontem, além da prefeita, foram ouvidos os acusados Gustavo Sérgio Soares Dias, apontado por dirigir o veículo que levou o assassino. Alessandro de Oliveira Souza, acusado de contratar o assassino, Paulo César Florindo de Almeira, acusado de ter disparado os sete tiros, e David Santos de Lima, denunciado por rastrear o e perseguir o jornalista no dia do crime.

A sessão foi suspensa às 23h40 pela juíza Fabiana Cardoso. Todos os jurados passaram a noite em um hotel, incomunicáveis, e retornaram ao tribunal na manhã desta terça.

Relembre

O dono do jornal 'O Grito', de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , foi assassinado a tiros na noite de 16 de agosto de 2016.

As investigações apontaram que a, então prefeita da cidade, Roseli Ferreira Pimentel, era a mandante e foi indiciada por homicídio duplamente qualificado pela morte do jornalista, pelo uso de verbas públicas para pagar os assassinos e por ocultar provas do crime. O crime foi motivado pela disputa eleitoral de 2016 e ela pagou R$ 20 mil para o criminoso.

O recurso teria sido retirado da Secretaria Municipal de Saúde, mas com nota emitida pela Secretaria Municipal de Educação com a justificativa de que a verba seria utilizada para a compra de mamão destinado à merenda escolar.

Em 2017, Roseli teve a prisão preventiva decretada. Porém, logo em seguida, um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que ela fosse solta e usasse tornozeleira eletrônica.