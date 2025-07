Juliana Bonde diz em entrevista sobre hit da Perequita: “Tenho vergonha dessa música”

A banda Bonde do Forró se apresentou no palco da Expocap, de Capinópolis, na noite da última quarta-feira (18), abrindo a temporada de shows da feira agropecuária.

A cantora e compositora Juliana Bonde, vocalista da banda, cedeu entrevista ao jornalista Paulo Braga, do Tudo Em Dia, e disse “tenho vergonha dessa música”.

Assista à entrevista.

Juliana Bonde cedeu entrevista ao Tudo Em Dia antes de subir ao palco