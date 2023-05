Justiça condena médico à perda do cargo e a pagar R$ 1,6 mi a prefeitura

Um médico, servidor do Município de Paracatu , foi condenado à perda do cargo e a pagar cerca de R$ 1,6 milhão à prefeitura do Noroeste do Estado. Ele havia sido denunciado plo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por improbidade administrativa, devido a declarações falsas de horas extras, procedimentos e por ter exercido cargo para o qual não foi nomeado.