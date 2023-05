Justiça decreta prisão preventiva de homem que atropelou ciclista em BH

O motorista de 18 anos que atropelou e deixou gravemente ferido um ciclista, de 33, nesse sábado (6/5), irá aguardar o julgamento na prisão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou, na manhã desta segunda-feira (8/5), a prisão preventiva do suspeito durante audiência de custódia.

O acidente aconteceu na BR-356, depois do BH Shopping, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito fugiu do local sem prestar socorro à vítima, e teve a prisão em flagrante determinada no mesmo dia do acidente.

A vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital João XXIII, também na região Centro-Sul de BH, onde segue internada em coma. Não há atualizações sobre o estado de saúde do ciclista.

Relembre o acidente

Testemunhas contaram à Polícia Militar que o ciclista Thiago Barbosa Bento pedalava no acostamento da BR-356, por volta das 6h50 desse sábado (6/5), quando foi atingido pelo motorista.

O carro continuou com o corpo de Thiago preso no para-brisa do veículo, enquanto fazia zigue-zague. Logo depois, o corpo do atleta caiu, e o motorista fugiu do local.

Ainda de acordo com testemunhas, outras pessoas foram vistas dentro do carro. A Polícia Civil segue com as investigações do caso. O proprietário do veículo, de 22 anos, foi ouvido e liberado pelos policiais.