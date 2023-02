Justiça decreta prisão temporária a namorado suspeito de matar Monique

A prisão temporária de Luis Gustavo Lopes Silva, de 27 anos, por ser o principal suspeito do assassinato da ex-namorada Monique Ferreira da Costa, de 21 anos, foi decretada pela Justiça de Minas Gerais. Inicialmente, ele ficará preso por 30 dias.

Horas antes da medida, a Justiça tinha concedido liberdade provisória e fixado a fiança em um salário mínimo após ser preso em flagrante, no último sábado (25/2), por ter tentado invadir o apartamento em que a namorada morava e retirar pertences da vítima.

O corpo da jovem foi encontrado no dia 17 de fevereiro, às margens da BR-040, envolto em plástico-bolha e um cobertor, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais.

As investigações apontaram que a vítima foi morta por estrangulamento, na noite de 13 de fevereiro, dentro do apartamento onde morava, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As imagens das câmeras de segurança mostram Luis Gustavo deixando a residência de Monique por volta das 3h da manhã. A versão que ele apresentou para os policiais dizia que o suspeito tinha deixado o imóvel às 23h do dia anterior.