Justiça determina indenização a jovem que nasceu com HIV por erro médico

A Justiça mineira determinou que um adolescente de 17 anos, que mora no município de Pirapora, no Norte de Minas , seja indenizado em R$ 50 mil por danos morais depois de concluir que ele nasceu com o vírus da imunodeficiência humana — ou HIV — em decorrência de erro médico. A condenação é da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ) e prevê ainda uma pensão vitalícia de três salários mínimos a serem custeados pelo município.