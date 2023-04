Justiça mantém jornada reduzida e salário integral de mãe de filho autista

Uma trabalhadora de empresa pública em Belo Horizonte ganhou um processo jurídico e conseguiu o direito à jornada reduzida, sem prejuízo de salário e sem compensação de horas, para que ela possa acompanhar as atividades médicas e terapêuticas do filho autista. A decisão foi divulgada pela Justiça do Trabalho nesta quarta-feira (26/4).

Ao provar a necessidade do acompanhamento multidisciplinar associado , a mãe teve concedida uma redução de duas horas de jornada. Seu ofício passou para seis horas diárias e 30 horas semanais, das 7h às 13h15, com 15 minutos de intervalo, na sua função de “auxiliar de apoio ao educando”.

O magistrado reconheceu que a presença materna é indispensável para o acompanhamento da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que normatiza as relações individuais e coletivas de trabalho no Brasil, não estabelece regras para a situação específica julgada, mas essa ausência não impediu o julgamento.

O juiz Augusto Pessoa de Mendonça e Alvarenga, em sua atuação na 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, relembra a tamanha relevância do tema ao apontar a lei específica que assegura vários direitos à pessoa com transtorno do espectro autista, tais como vida digna, integridade física e moral, livre desenvolvimento da personalidade, segurança, lazer, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, entre outros (artigo 3º da Lei 12.764/2012). Trechos da Constituição e de outras leis foram compreendidos na resolução do processo.