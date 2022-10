Kalil diz que Lula lidera pesquisas internas em Minas

Kalil (à dir.) informou que pesquisas internas apontam Lula (ao centro) à frente de Jair Bolsonaro em Minas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) afirmou, nesta quarta-feira (19/10), que pesquisas internas, feitas pela campanha, apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em Minas Gerais.

Pesquisa interna de hoje: presidente @LulaOficial lidera com folga em Minas Gerais. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) October 19, 2022

Lula, rival do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, terminou à frente no primeiro em âmbito nacional, com 48,43% dos votos válidos. O atual chefe do Executivo teve 43,2%.

Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo – com 27.189.714 votos.