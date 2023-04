Kombi escolar colide em árvore e deixa feridos em Santa Vitória

Um acidente envolvendo uma van escolar deixou cerca de 9 feridos nesta terça-feira (25), em Santa Vitória. Segundo informações preliminares, o veículo transitava por uma estrada vicinal quando a barra de direção quebrou e deslocou em direção a uma árvore.

Conforme relatos de testemunhas que presenciaram o acidente, a van seguida transportando os alunos pela estrada quando a barra de direção quebrou e o veículo saiu da pista, vindo a colidir de frente com uma árvore.

Ainda segundo populares, o condutor tentou controlar o veículo, mas perdeu o controle de direção. De acordo os relatos registrados, 8 crianças ficaram feridas e o motorista foi encaminhado para o hospital do município com diversas escoriações, em estado grave.

Até o momento, o estado de saúde das crianças não foi divulgado. As causas do acidente e a regularidade do veículo serão investigadas pela polícia.