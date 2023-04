Ladrão atrapalhado furta carro e se envolve em acidente

Um homem foi preso nesse fim de semana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de bater o carro que tinha acabado de furtar. Ele fugiu, mas foi preso antes mesmo do proprietário do veículo saber do crime. O acidente e a fuga foram flagrados por câmeras de segurança.

O crime foi descoberto quando o ladrão “atrapalhado” bateu de frente na mureta de proteção da entrada do viaduto que liga os bairros Osvaldo Rezende e Roosevelt, na Avenida Raulino Cotta Pacheco.

A batida foi flagrada por uma câmera de segurança e, no vídeo, é possível ver que após a pancada o ladrão desce pela porta do passageiro e sai andando como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, uma série de testemunhas da batida se agrupam em volta do carro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e estranhou o fato de o condutor ter fugido. Até então, o caso era tido como uma batida comum. No entanto, ao conseguir encontrar o motorista a alguns quarteirões do acidente, ele foi pressionado e confessou o furto.

LEIA MAIS: Seis pessoas ficam feridas em colisão entre dois carros em BH

Tudo aconteceu tão rápido que o proprietário do carro ainda nem tinha se dado conta que havia sido vítima do furto. Ele foi avisado posteriormente.

Detido em flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.