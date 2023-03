Ladrão engana joalheiro de 87 anos e rouba R$ 100 mil em joias

Um idoso de 87 anos, que trabalha em uma joalheria, foi vítima de roubo em Juiz de Fora no final da tarde dessa quarta-feira (01/03), no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

A reportagem do Estado de Minas teve acesso ao vídeo do circuito interno da joalheria. Nas imagens, é possível perceber que ele mostra algumas joias para um rapaz, que acompanha a explicação do atendente.

No entanto, quando o idoso virou de lado, o homem se debruçou sobre o balcão e pegou um estojo de joias que estava sobre algo parecido com uma cadeira. Na sequência, ele saiu correndo da loja.

Achei que fosse brincadeira, diz jovem que recebeu tijolo em app do iFood

Segundo a Polícia Militar, o rapaz é conhecido dos policiais por praticar furtos em estabelecimentos comerciais de Juiz de Fora. De acordo com a corporação, a forma de cometer o crime é sempre a mesma: espera uma distração do vendedor ou vendedora e furta algum objeto de valor.

Ainda de acordo com a PM, o estojo furtado continha joias de ouro avaliadas em R$ 100 mil. O próprio vendedor, vítima do furto, acionou a Polícia Militar após deparar com o sumiço das peças.

Os policiais militares fizeram buscas na região, mas até agora não encontraram o rapaz. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.