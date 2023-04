Ladrões ateiam fogo em concessionária de motos em MG

Bandidos armados e encapuzados atearam fogo em uma concessionária de motos, na Rua Arlindo Figueiredo, na madrugada de domingo (2/03), em Passos, Sudoeste de Minas.

Dez homens encapuzados foram flagrados pelas imagens das câmeras de segurança forçando as grades. Eles não conseguiram invadir a loja e vão embora. Minutos depois, os criminosos retornam, jogam uma substância inflamável e ateiam fogo na loja.

De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), uma moto foi queimada. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Foi preciso utilizar três extintores para controlar o incêndio.

Segundo a PM, dois suspeitos menores de idade foram abordados na Rua Osvaldo Lisboa Negrão. Eles estavam com as roupas usadas na tentativa de assalto , conforme as imagens das câmeras de segurança.

Eles foram apreendidos e encaminhados para a UPA de Passos, onde foram atendidos.