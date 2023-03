Ladrões que levaram fortuna de apartamento no Santo Antônio ainda foragidos

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos dois homens que invadiram e roubaram um apartamento, na Rua Santo Antônio do Monte, no Bairro Santo Antônio, zona sul de BH, no final da tarde desta terça-feira (7/3).

Os ladrões causaram um prejuízo de cerca de R$ 100 mil, entre jóias, relógios e moedas estrangeiras.

O apartamento, segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, foi roubado entre 16h30 e 18h30. Os ladrões entraram no prédio depois de arrombar a porta contra incêndio, chegando ao apartamento, que teve a porta também arrombada.

Dentro do apartamento, segundo o proprietário, um homem de 36 anos, os ladrões reviraram armários e arrombaram um cofre que fica no guarda-roupas do quarto dele.

Os criminosos fugiram levando brincos, colares, pulseiras, pingentes, um colar, tudo em ouro. Além disso, levaram US$ 5 mil, E$ 2 mil, R$ 4.500,00, tudo em dinheiro vivo, relógios da marca Tissot (3), Vitor Inox, Tommy Hilfiger, Michael Kors Rose.

A principal suspeita é de que os ladrões foram informados sobre o que havia no apartamento. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Seccional Sul, localizada na esquina da Rua Carangola com Avenida do Contorno.