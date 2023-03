Ladrões veem anúncio e roubam rolex e R$ 10 mil de uma casa em Nova Lima

Um homem foi roubado dentro de um apartamento nesta quarta-feira (1º/3) no bairro Vale do Sereno, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , após publicar um anúncio de venda na OLX. Entre outros itens, a vítima perdeu quase R$ 10 mil para os criminosos. Um suspeito foi preso, e outro segue foragido.

Conforme registro da ocorrência feita pela Polícia Militar, a vítima informou aos militares que foi rendida por dois homens quando eles entraram no imóvel.

Para conseguir acessar o interior do apartamento, eles se passaram por pessoas interessadas na compra de uma mesa anunciada pela vítima no site de vendas.

Logo, ainda conforme apurado pela PM, o morador foi amarrado, e os criminosos levaram vários pertences de valor, como um relógio rolex, dois celulares e uma aliança.

Antes de sair do apartamento, a dupla ainda forçou o morador a realizar uma transferência via pix de R$ 9.900.

As diligências policiais foram conduzidas com apoio do helicóptero Pegasus da Polícia Militar. Nesse sentido, um dos suspeitos, de 28 anos, foi localizado e preso. O outro homem conseguiu fugir e, até o fechamento da reportagem, seguia foragido.