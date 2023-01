Lagoa Formosa: motorista fica preso às ferragens após acidente na BR-352

Foto: Paulo Barbosa

Uma carreta carregada com galões de tíner e outros produtos inflamáveis tombou na manhã desta sexta-feira (6.jan.23) na BR-352, entre Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba. A pista precisou ser parcialmente interditada, e um congestionamento se formou no local.

O acidente ocorreu próximo à ponte do Córrego São Bartolomeu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a ocorrência. Segundo os militares, o motorista perdeu o controle da direção, bateu em árvores e acabou preso às ferragens.

A vítima, de 51 anos, foi retirada do veículo e levada para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Os bombeiros informaram que ele estava consciente no momento do resgate.

Com a batida, a carga se espalhou pela pista. O trecho chegou a ficar interditado nas primeiras horas após o acidente, mas foi parcialmente liberado e flui em meia pista.