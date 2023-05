‘Laje no céu da boca’? Letreiro em BH intriga a internet

A 2ª edição da Festa da Luz teve início nessaquinta-feira (11/05), trazendo várias atrações iluminadas ao Hipercentro de BH, mas uma obra em específico chamou atenção dos espectadores, o letreiro com os dizeres “Bater a laje no céu da boca dos nossos sonhos" viralizou na web gerando indagações em quem o avistou.

O letreiro em verde neon é uma exposição fixa do festival e está na escadaria do metrô da Estação Central trazendo um verso do poeta de Nova Lima, Nívea Sabino.

Com toda a repercussão, alguns internautas entenderam a mensagem misteriosa e ambígua de Sabino de diferentes formas e deram suas versões para aqueles que não "pegaram " o significado.

Festa da Luz