Lamborghini avaliada em R$ 1,3 milhão pega fogo em avenida de BH; veja

Uma Lamborghini ano 2008 conversível, avaliada em R$ 1,3 milhão, pegou fogo, no início da tarde deste sábado, na Avenida Raja Gabáglia, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte . De acordo com as primeiras informações, o trânsito está congestionado no sentido BH/Lima, em decorrência dos olhares curiosos de quem passa pela região.