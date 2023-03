Lamborghini fica destruída após incêndio no Belvedere; veja fotos

Uma Lamborghini pegou fogo na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro Belvedere, no início da tarde deste sábado (25/3). O veículo de luxo ficou completamente destruído e o incêndio travou o trânsito próximo ao BH Shopping, na Região Centro-Sul da capital.

O carro esportivo é avaliado em R$ 1,3 milhão e foi lançado no ano de 2008. O proprietário do automóvel conseguiu escapar antes que as chamas tomassem conta do veículo. As causas do incêndio ainda não foram detectadas pelos bombeiros