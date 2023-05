Lançada no Mineirão campanha de segurança no trânsito

Lançado na manhã desta terça-feira (2/5), no Mineirão e simultaneamente em várias cidades do interior a Campanha Maio Amarelo 2023, da Polícia Militar, através da 15ª companhia da Polícia Militar Rodoviária, em conjunto com os Bombeiros Militares e o DER. A campanha traz como tema ”No trânsito, escolha a vida”.

O objetivo, segundo o tenente coronel Marcelo Ramos Oliveira, chefe do Estado Maior da Polícia Militar, é chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas para um comportamento mais seguro e responsável no trânsito, o que possibilitará a redução do número de acidentes, e assim, preservando vidas.

“Temos de atentar para um comportamento mais seguro e responsável no trânsito, o que possibilitará a diminuição dos acidentes”, diz o tenente coronel Marcelo.

O militar lembra, ainda, que a campanha não é exclusiva da PM, mas sim, integra um movimento internacional, que acontece no mundo inteiro. “Temos de ensinar as pessoas a cuidar de quem ela ama. Isso faz parte da proteção individual e da família. Buscamos um trânsito seguro”.