Líder religioso é preso suspeito de estuprar menina por quatro anos

Um homem de 36 anos, identificado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como um líder religioso na Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, foi preso na manhã desta segunda-feira (13/3) suspeito de estuprar uma menina, atualmente com 14 anos, desde que ela tinha 10. Então foragido da Justiça, ele era procurado desde abril de 2022. A cidade onde aconteceu a prisão não foi divulgada.

Homem quebra parede para tentar entrar em joalheria e termina preso em MG As autoridades apuraram que, além do estupro, o religioso praticava atos libidinosos. Segundo a Polícia Civil, em uma das ocasiões, o homem disse à vítima durante uma celebração religiosa que “recebeu uma orientação espiritual de uma entidade” para que eles fizessem sexo . O religioso ainda teria alegado que “isso seria para o bem dela, e não havia risco de gravidez”.

“O investigado ainda teria presenteado a vítima com um celular, supostamente para auxiliar nos estudos dela, sendo utilizado na verdade para se comunicar com a menina por mensagens e marcar encontros com ela. Os encontros aconteciam toda semana, durante a noite, enquanto os pais da vítima dormiam”, explica a PCMG em comunicado.

A Polícia Civil suspeita que o homem tenha feito outras vítimas em Chapada do Norte. Nesse sentido, as autoridades orientam que a denúncia seja feita na delegacia da instituição policial no município de Minas Novas.

O líder religioso teve a prisão ratificada na delegacia e, com isso, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.