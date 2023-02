Liga dos Blocos de Ouro Preto confirma local para o carnaval

Após o Conselho Universitário (Cuni) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) proibir a realização do carnaval na praça do Centro de Artes e Convenções, local próximo ao Morro da Forca, a Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto confirmou nessa sexta-feira (3/2) que a folia estará garantida em um novo endereço.

A tradicional festa dos blocos Caixão, Cabrobó, Praia e Chapado que acontece desde 2005 atrai cerca de 30 mil foliões nos quatro dias de festa será realizada no Complexo Esportivo José Ovídio Fortes – Campo da Água Limpa – entre os dias 18 e 21 de fevereiro.

De acordo com a Liga dos Blocos, administrada por repúblicas estudantis da UFOP, o contrato com a prefeitura de Ouro Preto foi assinado nessa sexta-feira (3/2) e será a primeira vez que o Campo da Água Limpa vai receber um evento do tamanho do carnaval da Liga dos Blocos.

O espaço passou por uma reforma em 2020, após parte da pista de caminhada ter desabado devido às fortes chuvas . A reforma recebeu uma nova rede elétrica e hidráulica e a instalação do muro de gabião para contenção da encosta.

Segundo a Liga dos Blocos antes da reforma o local recebia até 7 mil pessoas por dia e agora a capacidade de público ampliou, mas não informou a quantidade máxima aprovada pela prefeitura para uma festa de carnaval. Também não informou à reportagem a quantidade de ingressos vendidos para os dias de folia. “A Liga não divulga a quantidade de ingressos vendidos”.

De acordo com a prefeitura de Ouro Preto, a capacidade permitida para os dias de festa vai depender do projeto apresentado pela Liga dos Blocos e deve girar em torno de 8 mil pessoas por dia.

O local, conhecido pelos foliões de "Espaço Folia" ainda passará pela vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros Militar após a montagem da estrutura do palco e camarotes.

Mudança de local

A escolha de um novo espaço para os dias carnaval em Ouro Preto se deu após a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) decidir não ceder a Praça da UFOP e outros espaços do Centro de Artes e Convenções para a realização de atividades do carnaval de 2023.

A circulação de pessoas na região entorno está limitada por causa da movimentação de terra do Morro da Forca em 7 de janeiro, mesmo local de outro deslizamento ocorrido em 13 de janeiro de 2022, que soterrou dois casarões.

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por meio da Defesa Civil, indica a viabilidade da realização de eventos, com estratégias de evacuação, mas informou que não serão feitas obras adicionais até o carnaval.

Devido às fortes chuvas de dezembro de 2022 e janeiro deste ano, a circulação de carros e ônibus na cidade histórica tem se tornado um transtorno diário. A Rua Diogo de Vasconcelos, onde está localizado a praça do Centro de Convenções está liberada com trânsito em meia pista. As outras ruas próximas ao Morro da Forca também seguem em meia pista.