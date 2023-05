Linha de ônibus do Barreiro, em BH, pega fogo; veja o vídeo

Um ônibus da linha 308 (Barreiro/Tirol) pegou fogo nesta manhã de quinta-feira (11/5), por volta das 9h, na Avenida Sinfrônio Brochado, 1457, região do Barreiro, em Belo Horizonte

Filmagens de moradores mostram as chamas tomando conta da dianteira do ônibus. Em um primeiro vídeo, percebe-se que havia muita fumaça saindo do veículo, filmagens posteriores exibem o fogo tomando conta do ônibus até queimá-lo por completo.

A equipe do Corpo de Bombeiros já se deslocou para o local e está combatendo o incêndio. No momento, a equipe está realizando o rescaldo.

O incêndio aconteceu a uma quadra da corporação dos militares. A informação é que não há vítimas no incidente, mas a Polícia Militar (PMMG) verificou que três veículos foram danificados pelas chamas.

A suspeita é que o fogo começou devido à pane elétrica no ônibus.