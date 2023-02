Litoral de SP: Defesa Civil de Minas entrega 3 mil cestas básicas a vítimas

As 3 mil cestas básicas doadas para pessoas afetadas pelas fortes chuvas ocorridas no litoral norte de São Paulo foram entregues pela Defesa Civil de Minas Gerais nesta sexta-feira (24/2). A ação também contou com apoio da Defesa Civil nacional, os recursos são do governo federal junto do Ministério do Desenvolvimento Humano, e a logística do transporte foi feita pelo governo mineiro.

As doações saíram de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, rumo a São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba, quatro das cidades mais atingidas.

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), enalteceu a ação. "Quero agradecer ao ministério do Desenvolvimento Social, à Defesa Civil nacional e ao estado de Minas Gerais e ao governador Zema. Tenho certeza de que vai ajudar muito a cidade de Caraguatatuba e principalmente o litoral norte essas três mil cestas básicas", disse.

Duas carretas, um caminhão e viaturas da Defesa Civil escoltaram as 64,5 toneladas que foram enviadas para a região.

Litoral de São Paulo

O litoral norte de São Paulo foi atingido pelo maior volume de chuvas registrados na história do Brasil. Mais de 600 mm caíram em poucos dias, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp. O esperado era que, ao longo de todo o mês de fevereiro, chovesse 300 mm.

As equipes de resgate que estão no local da tragédia encontraram, até o momento, 54 pessoas mortas, sendo 53 em São Sebastião e uma em Ubatuba; 2.251 pessoas estão desalojadas, e 1.815, desabrigadas.