Lixômetro medirá quantidade de lixo na Praça Sete

A Prefeitura de Belo Horizonte instalou um Lixômetro no Centro da cidade nesta terça-feira (7/3) para promover a conscientização sobre a limpeza urbana. Todo o lixo varrido na Praça Sete pelos próximos cinco dias será exposto no local e a retirada acontecerá no próximo sábado (11/3).

A ação de hoje (7/3) contou com a participação de garis da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), que apresentaram cartazes informativos aos motoristas que estavam aguardando o sinal verde. Ao longo desta semana, a equipe de Mobilização Social da SLU abordará pedestres e comerciantes, com informações e dicas sobre limpeza.

O centro de BH é varrido cerca de quatro vezes por dia, porém, não é o suficiente. "A participação popular é fundamental para a manutenção da limpeza urbana", afirma PBH.

Capital mineira é destaque em ações ambientais

Em 2022, a SLU implantou 151 novos Pontos Limpos, em diversas regiões da cidade, dando fim aos lixões. Também em 2022, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou a entrega do Plano Local de Ação Climática (Plac). O documento tem como objetivo mapear políticas, planos e projetos voltados à ação climática.