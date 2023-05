Loja de grande rede é acusada de vender tablets usados em Itaúna

Uma loja das Casas Bahia em Itaúna, na Região Central de Minas Gerais, é acusada de vender aparelhos eletrônicos usados. Uma cliente conta que comprou um tablet que veio em uma caixa com o lacre rompido e, ao ligar o aparelho, verificou que havia uma conta logada no aplicativo do Google Play.

A cliente foi à loja para pedir estorno do produto, mas o gerente negou a possibilidade de o tablet ser usado. Depois de ver que havia uma conta infantil logada, o homem sugeriu que o produto fosse trocado por outro. A consumidora concordou, sob a condição de a mercadoria vir em uma caixa lacrada.

Ao abrir a caixa do tablet novo, o gerente apontou que o aparelho estava com a película original, para garantir que não havia sido usado antes. A cliente pediu para ligar o dispositivo antes de levar para casa para garantir que não seria enganada outra vez, mas, de novo, havia outra conta logada no aplicativo Google Play. Diante do constrangimento, o gerente aceitoufazer o estorno.