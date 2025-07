Loja Maçônica Justiça e Verdade realiza Campanha do Cobertor Solidário e aquece o inverno de famílias carentes em Capinópolis e Ituiutaba

Cobertores foram doados às famílias em risco social

Ituiutaba, MG – Sensível à chegada do inverno e às necessidades da população mais vulnerável, a Loja Maçônica Justiça e Verdade nº 1.459, do Oriente de Capinópolis, promoveu a Campanha do Cobertor Solidário. A iniciativa contou com o apoio de irmãos maçons e da sociedade civil, mobilizando a solidariedade da comunidade.

Ao todo, foram arrecadados 55 cobertores, além de roupas e agasalhos diversos. As doações foram destinadas a famílias de alunos de uma escola municipal de Capinópolis — com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social — e a duas entidades em Ituiutaba: o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade e o Núcleo de Assistência Fraterna Vovó Doracina.

Gilson Nunes Zanotto, Venerável Mestre da Loja, destacou a importância da ação:

“Quando aquecemos alguém, também aquecemos nossos próprios corações.”

A Loja Maçônica Paz e União nº 80, instalada em Capinópolis, também efetuou doações de cobertores à duas outras escolas municipais da cidade. O Venerável Mestre da Paz e União, Luiz Antônio, e o Venerável Gilson Zanotto, tem mantido as duas Lojas em perfeita harmonia nos últimos anos, estreitando laços e fortalecendo ações sociais.

Fernando Hashimoto, coordenador da campanha, expressou gratidão em nome da Loja:

“Com o coração transbordando de emoção, queremos expressar nossa mais profunda gratidão a todos que doaram, apoiaram e se envolveram nesta campanha. Muito obrigado por fazerem parte dessa missão.”

A Campanha do Cobertor Solidário reforça o compromisso com a fraternidade, solidariedade e cuidado com o próximo.

Porque em tempos de frio, o calor humano faz toda a diferença.