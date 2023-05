Loteria: aposta de cidade mineira com menos de 7 mil pessoas leva ‘bolada’

Uma aposta feita no município de Sardoá, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e sorteada na loteria “Dia da Sorte”, da Caixa Econômica Federal, ganhou na última terça-feira (2/5) R$ 580.412,71. Apenas dois bilhetes acertaram sete números no país; o outro é de Manaus (AM).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Estatísticas, em 2021, a população estimada da cidade era de 6.421 habitantes. A renda per capita, em 2010, era de R$ 10.076, ou seja, por ano, cada morador recebia cerca de R$ 10 mil.

As dezenas sorteadas foram 04, 05, 11, 14, 16, 17 e 21. O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças e quintas e aos sábados às 20h. O próximo será no dia 6 de maio.