Lula bate recorde no Podcast Flow

Mais de 1,7 milhão de pessoas assistiram em tempo real a entrevista do ex-presidente Lula (PT) ao podcast Flow, na noite desta terça-feira (18). A conversa de Lula com o apresentador Igor 3K durou 1h40 e tratou de todos os temas de interesse dos eleitores. Em agosto, a entrevista de quase 5h com o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, atraiu meio milhão de pessoas.

Além do recorde de audiência, a participação de Lula no podcast foi destaque nas redes sociais. No Twitter, a hashtag #LulaNoFlow ocupou o primeiro lugar nos trending topics (temas mais comentados), com mais de 130 mil menções, na primeira hora. O podcast Flow com Lula se aproximou de 6 milhões de visualizações antes da meia-noite.