Lula chega à Argentina para 1ª viagem internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (ao centro, de blazer azul) chegou à Argentina acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Foi recebido pelo chanceler argentino, Santiago Cafiero

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na noite deste domingo (22.jan.2023) em Buenos Aires, na Argentina. Ele encontrará o chefe do Executivo argentino, Alberto Fernández, e participará da 7ª cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

O avião presidencial com a comitiva brasileira pousou na capital argentina às 21h13 (horário de Brasília). Lula estava acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e foi recebido pelo chanceler argentino, Santiago Cafiero. O cerimonial contou com tapete vermelho e uma banda das Forças Armadas do país vizinho.

Essa é a 1ª viagem internacional do chefe do Executivo depois de ter tomado posse, em 1º de janeiro. Desde que foi eleito, em outubro de 2022, Lula já havia indicado que priorizaria uma visita à Argentina. Ele chegou a prometer a viagem para antes da posse, mas postergou a ida para janeiro por causa das articulações para montar seu governo.

A Argentina foi estratégica nos 2 primeiros governos do petista (2003 a 2010) e um dos países mais visitados por Lula. Em 2002, ele escolheu o país vizinho para sua 1ª viagem como presidente eleito. Foi ao país em 2 dezembro daquele ano. Em janeiro de 2003, o então presidente argentino, Eduardo Duhalde, visitou o Brasil.

A visita desta semana é classificada pelo Itamaraty como uma retomada da relação do Brasil com os países vizinhos depois de um afastamento no governo de Jair Bolsonaro (PL).

O ex-presidente criticou por diversas vezes os governos de esquerda na Argentina e Chile, por exemplo. Também apoiou a reeleição de Maurício Macri em 2019 para o comando da Argentina, que perdeu para Fernández.

Para a nova gestão do Itamaraty, a integração regional é importante para resolver problemas conjuntos da região como fome, pobreza e desafios climáticos.

“Vamos relançar a relação bilateral em mais alto nível depois de 3 anos de distanciamento entre governos. É preciso reconhecer que isso marca um contraste com o período que precede”, disse o embaixador Michel Arslanian Neto, secretário de Américas do Itamaraty. Ele falou com jornalistas na 6ª feira (20.jan.2023) sobre a viagem de Lula.