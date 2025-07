Lula critica ‘chantagem inaceitável’ de Trump e alfineta ‘traidores da pátria’ em pronunciamento na TV

Em pronunciamento em rede nacional nesta quinta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente a carta enviada por Donald Trump, presidente dos EUA, que anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Lula classificou a medida como uma “chantagem inaceitável” e disse que o Brasil realizou mais de dez reuniões com o governo americano, sem resposta.

O presidente brasileiro também defendeu o Judiciário nacional, alvo de críticas de Trump, e afirmou que interferências estrangeiras representam “grave atentado à soberania“. Segundo Lula, as alegações de Trump sobre ataques à liberdade de expressão e ao processo democrático são falsas. A tensão ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, acusado de tentativa de golpe em 8 de janeiro.