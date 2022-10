Lula e Bolsonaro disputarão o segundo turno em 30 de outubro

(Esq) Lula e Bolsonaro irão disputar o segundo turno das eleições | Foto: reprodução

Os candidatos do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e do PL, Jair Bolsonaro, irão disputar o segundo turno das eleições presidenciais em 30 de outubro. O resultado do primeiro turno do pleito, realizado neste domingo (2), foi divulgado às 20h26 e confirmou a necessidade da segunda etapa de votação entre os dois, que polarizaram o cenário como opositores políticos, eleitorais e ideológicos.

O número de votos obtidos pelo ex-presidente Lula (PT) na eleição deste domingo (2) foi insuficiente para ganhar a disputa no primeiro turno, mas o petista teve o melhor desempenho da história de um candidato em primeiro turno: foram mais de 57 milhões de votos.

Jair Bolsonaro (PL) teve o segundo melhor desempenho da história para um primeiro turno, com mais de 51 milhões de votos.

A definição dá como derrotados outros nove candidatos à Presidência da República: Ciro Gomes (PDT), Eymael (DC), Felipe D’Avila (Novo), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União) e Vera Lúcia (PSTU).

Com o resultado, daqui a quatro semanas, no dia 30, eleitores de todo o país vão definir entre a volta do PT – que governou o país por 14 anos, somando os governos Lula e Dilma Rousseff – e a continuidade do governo Bolsonaro, iniciado em 2018.